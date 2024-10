Banca Progetto in amministrazione giudiziaria: soldi a società legate a 'ndrangheta

(Teleborsa) - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha, specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, per aver concessoper oltre 10 milioni di euro.L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia "ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice 'ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di fa favore delle PMI del Mediocredito centrale accedendo così ad aiuti di stato a sostegno dell'economia" durante l'emergenza Covid o dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina.A inizio settembre, dopo aver abbandonato l'avanzato progetto di quotazione, ha annunciato la cessione di Banca Progetto a. Nel corso del 2023, Banca Progetto ha sottoscritto 2,8 miliardi di euro di nuovi prestiti garantiti alle PMI (raggiungendo un saldo totale di 6,9 miliardi), generato un utile netto di 72 milioni, un patrimonio netto pari a 290 milioni, un ritorno sui fondi propri (RoE) pari a 28% e un CET1 ratio del 17,4%. Banca Progetto, guidata da, è nata in un momento di profonda trasformazione del settore bancario italiano (in particolare, l'istituto è nato nel 2015 dal riassetto di Banca popolare lecchese).L'analisi dei "fascicoli bancari", si legge in una nota del procuratore di Milano Marcello Viola, "ha consentito di appurare come l'intermediario", ossia Banca Progetto, "spesso, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali, in quanto oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l'aggravante del metodo mafioso, consistito nell'agevolazione della locale di 'ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo", provincia di Varese.Le indagini, condotte dalla GDF e coordinate dalla DDA, guidata da Marcello Viola e Alessandra Dolci, hanno evidenziato "di credito, con riguardo ai pericoli di permeabilità dello stesso in relazione ai rapporti con soggetti indagati per gravi delitti o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali".