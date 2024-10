MAPS, commessa da 1,16 milioni di euro in ambito Legality & Transparency

MAPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation,per la gestione dei Protocolli di Legalità, della Documentazione di Commessa e della Rilevazione Accessi e Presenze ai cantieri, per un valore complessivo diLa fornitura, della, è regolata dai seguenti contratti: contratto di fornitura al consorzio Chrysas, costituito dalle imprese Rizzani de Eccher, Manelli Impresa e Sacaim, per un valore complessivo di 1.081.612 euro, nell'ambito dei lavori riguardanti la tratta ferroviaria Dittaino Catenanuova; contratto di fornitura al consorzio Alvi, costituitodalle imprese Rizzani de Eccher e Sacaim, per un valore complessivo pari a 77.251 euro, nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e del raccordo Villesse - Gorizia."Siamo felici di constatare ancora una volta la validità del nostro prodotto Legality & Transparency, che è ormai riconosciuto in Italia per i suoi elevati standard di qualità e da cui stiamo ottenendo ottimi risultati nell’ambito dei cantieri di grandi opere - ha commentatodi Maps - Inoltre, il fatto di essere stati scelti come General Contractor testimonia la nostra solidità e serietà e ci permette di dimostrare la nostra capacità di fornire soluzioni di alta qualità, integrando anche soluzioni di terze parti al fine di soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti".