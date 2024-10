Mercati europei positivi. Settimana di dati e trimestrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, con gli investitori che scommettono su una de-escalation in Medio Oriente dopo l’attacco "misurato" di Israele all’Iran che ha risparmiato i siti petroliferi, fattore che ha contribuito al forte crollo delle quotazioni di greggio.Sullo sfondo l’attenzione resta catalizzata sugli, dove il 5 novembre sono in calendario le. Il focus questa settimana sarà ancora rivolto alle, con la stagione ormai entrata nel vivo da una parte all'altra dell'oceano, e ai dati macroeconomici in agenda: importanti saranno gli indiciche misurano l’attività manifatturiera e dei servizi, i dati sull’inflazione dell’Eurozona e degli USA, e quelli sulSempre in settimana si riunirà lache annuncerà la sua decisione di politica monetaria, anche alla luce dell’instabilità politica emersa dall'esito sfavorevole alla maggioranza liberaldemocratica delleSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,081. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,33 dollari per barile, in forte calo del 4,80%.In discesa lo, che retrocede a quota +120 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,53%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,34%, poco mosso, che mostra un +0,17%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,89%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,58%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 37.126 punti.di Milano, troviamo(+1,82%),(+1,58%),(+1,55%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,90%.del FTSE MidCap,(+2,81%),(+2,13%),(+2,04%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Tentenna, che cede l'1,01%.