Chiude in positivo Tokyo, sui mercati sale attesa per trimestrali big tech Usa

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,77%, mentre, al contrario,perde lo 0,95%,.Giornata interlocutoria sui mercati asiatici in attesa dei risultati trimestrali diche usciranno tra la giornata di oggi e quella di giovedì. Scarso nel frattempo l'impatto della buona performance di Wall Street. Il Nikkei 225 ha chiuso con un buon rialzo dopo la notizia che la coalizione al governo del Paese ha perso la: l'incertezza politica potrebbe convincere laa rinunciare a continuare ad aumentare i tassi di interesse.Guadagni frazionali per(+0,52%) e(+0,21%).In lieve ribasso(-0,25%); poco sopra la parità(+0,33%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,98%, mentre il rendimento deltratta 2,15%.