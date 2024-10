USA, ADP: occupati in aumento di 233 mila unità oltre attese

(Teleborsa) - Sopra le attese l'andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privato statunitense a ottobre 2024. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 233 mila posti di lavoro, dopo i 159 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 149 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 110 mila unità.È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 1 novembre 2024.La crescita maggiore è quella del settore dei servizi (+211 mila), in particolare Trade/trasportation/utilities (+51 mila) ed Education/Health services (+53 mila). Nel settore manifatturiero i posti di lavoro calano di 19 mila unità, mentre in quello delle costruzioni aumentano di 37 mila unità.A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un incremento degli occupati di 4 mila, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un incremento di 86 mila e l'industria di grandi dimensioni di 140 mila.