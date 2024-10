Borse asiatiche contrastate, BoJ mantiene i tassi d'interesse fermi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muove in ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,50%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso. Laha, invariato rispetto alla riunione precedente, e ha rilasciato una dichiarazione di due righe in cui si limita a dichiarare la decisione, senza fornire indizi sulla tempistica del suo prossimo aumento dei tassi.Al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,33%, così come, che sale dello 0,30%. In Cina, l'indice dei responsabili degli acquisti manifatturieri del paese è entrato in territorio di espansione per la prima volta da aprile, ilche è arrivato a 50,1 a ottobre, superando le attese del mercato.Pressoché invariato(+0,08%); in ribasso(-1,45%). Poco sotto la parità(-0,55%); come pure, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,21%.Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,70%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 30 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,94%, mentre il rendimento deltratta 2,15%.