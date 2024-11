Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che tendono con fiducia i dati sul mercato del lavoro statunitense. Anche Piazza affari viaggia in positivo seppur con scambi ridotti a causa della festività di Ognissanti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzoAumenta di poco lo, che si porta a +128 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,64%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,60%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,80%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,75%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.603 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura precedente.Consolida i livelli della vigilia il(+0,19%); leggermente positivo il(+0,24%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,52%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,96%.In luce, con un ampio progresso dell'1,92%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.Tentenna, che cede lo 0,51%.di Milano,(+2,50%),(+2,38%),(+2,23%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,08%.Tra i dati01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 49,3 punti)13:30: Variazione occupati (atteso 106K unità; preced. 223K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47,9 punti; preced. 47,3 punti).