Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi dell'1/11/2024

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'1/11/2024 è stato pari a 2,31 miliardi di euro, in deciso ribasso (-23,76%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,03 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,37 miliardi.Tra i 504 titoli trattati, 273 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 184 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 47 titoli.