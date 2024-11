Eventi e scadenze: settimana del 4 novembre 2024

Domenica 03/11/2024

Lunedì 04/11/2024

Arterra Bioscience

Autostrade Meridionali

Loews

Nusco

Riba Mundo Tecnologia

Ryanair Holdings

Martedì 05/11/2024

3D Systems

Altea Green Power

Banca Popolare di Sondrio

Buzzi

Credem

DiaSorin

Ferrari

Fineco

Growens

Industrie De Nora

Intred

Inwit

Nintendo Co., Ltd

Thomson Reuters

Unicredit

Yum! Brands

Zignago Vetro

Mercoledì 06/11/2024

Almawave

Anima Holding

Ariston Holding

Banco BPM

BPER

Cellularline

Cementir

Ediliziacrobatica

Eles

Enel

Intercos

Inwit

Kruso Kapital

Landi Renzo

Poste Italiane

Revo Insurance

Snam

Tenax International

Terna

Toyota Motor

Tripadvisor

Unicredit

Zalando

Giovedì 07/11/2024

AirBnb

Arcelormittal

Ascopiave

Azimut

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banca MPS

Banca Profilo

Banco di Desio e della Brianza

BFF Bank

BPER

Brembo

Carel Industries

D'Amico

Datalogic

Dropbox

Expedia

Hertz Global Holdings

IGD

Illimity Bank

Iveco

Juventus

Leonardo

Moderna

Motorola Solutions

Nexi

Pdf Solutions

Philogen

Pirelli

Poste Italiane

Ralph Lauren

Safilo

Servizi Italia

Snam

Unipol

Valtecne

Warner Bros Discovery

WIIT

Venerdì 08/11/2024

Acinque

Allianz

Avio

Banca MPS

Banca Sistema

Baxter International

CNH Industrial

Eurocommercial Properties

Generalfinance

Illimity Bank

Nexi

Paramount Global

Piaggio

Recordati

Sanlorenzo

SIT

Svas Biosana

Tesmec

Tinexta

(Teleborsa) -- Roma - Riunione ministeriale Sviluppo Urbano Sostenibile- Bilancio finanza pubblica della Francia- Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei Trasporti- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Auditorium Parco della Musica, Roma - Il 7° Forum Mondiale OCSE sul Benessere, promosso dal MEF e dall'ISTAT, avrà il titolo "Strengthening Well-being Approaches for a Changing World". È uno degli eventi organizzati sotto la Presidenza italiana del G7. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Segretario Generale dell’OCSE, Mathias Cormann, e il Presidente dell'INPS, Francesco Maria Chelli09:00 -- Il Presidente Mattarella depone una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, sull'Altare della Patria, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana10:30 -- Hotel Nazionale, Roma - Conferenza stampa di presentazione dell’indagine sui bonus casa di CNA-Nomisma "Il parco immobiliare del futuro, verso una nuova stagione di incentivi per l’efficienza energetica e le ristrutturazioni"11:00 -- Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare, Bari - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana partecipa, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, alla Cerimonia in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate11:00 -- Palazzo Rospigliosi, Roma - Durante l'evento verrà presentato lo studio commissionato dal Gruppo Iren e realizzato da Ambrosetti House volto a illustrare il percorso per rendere autonoma l'Italia dalle materie prime critiche. Tra gli interventi, Luca Dal Fabbro (Presidente Iren) e Valerio De Molli (Managing Partner & CEO The European House - Ambrosetti)12:00 -- Venezia - Intervento del Presidente Mattarella alla Festa delle Forze Armate14:30 -- Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra, Roma - Assemblea plenaria Banco dell'Energia con presentazione nuovi dati IPSOS. Intervengono, tra gli altri, la Sottosegretaria di Stato Lucia Albano, il Presidente di A2A e Banco dell’energia, i Presidenti di LUISS Guido Carli, IPSOS, OIPE, Gruppo Iren e Croce Rossa Italiana e gli AD di Eni Plenitude e Edison15:00 -- Università Bocconi, Milano - Convegno al quale intervengono, tra gli altri, Gabriele Fava, Presidente INPS, Valeria Vittimberga, Direttrice Generale INPS e Cesare Cavallini, Università Bocconi- Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Fiera a Rimini - Evento annuale leader nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 27ª edizione, di Italian Exhibition Group, avrà anche il Textile District, un'area tematica dedicata alla sostenibilità nel mondo della moda- Elezioni presidenziali10:00 -- Camera dei Deputati - Convegno organizzato dalla CONSOB e la Sapienza Università di Roma, con il patrocinio della Camera dei Deputati. Partecipano, tra gli altri, Paolo Savona (Presidente CONSOB) e Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) oltre ad autorevoli esponenti del mondo accademico e delle Istituzioni11:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Segretario generale della NATO, Mark Rutte11:30 -- La Commissione Trasporti svolge l'audizione dell’AD e DG di Trenitalia, Luigi Corradi, e dell’AD e DG di Italo, Gianbattista La Rocca, sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviaria12:00 -- La Commissione Cultura della Camera svolge l’audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria15:00 -- Palazzo San Macuto, Roma - Evento Promosso dal Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico ePrivato, Walter Rizzetto. Parteciperanno, tra gli altri, l'on. Walter Rizzetto, l'AD di Arca Fondi SGR, Ugo Loeser, il Vice Ministro Maurizio Leo e il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 -- Palazzo Chigi - Incontro sul disegno di legge di bilancio tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i rappresentanti delle sigle sindacali- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione risultati terzo trimestre 2024 alle ore 18.00, con Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e DG e Massimo Perona, CFO - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30/09/2024- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 19 e 20 settembre 2024- Ita-coin; €-coin- Inizia la riunione di politica monetaria- Pechino - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese09:00 -- Università LUISS Guido Carli, Roma - Il Forum nazionale delle Telecomunicazioni 2024 "CONNESSI PER L’ITALIA - Persone, infrastrutture e servizi per il futuro del Paese" è organizzato da Assotelecomunicazioni-Asstel. Parteciperanno i Ministri Adolfo Urso e Marina Elvira Calderone (in attesa di conferma) e il Sottosegretario Alessio Butti10:00 -- Farnesina - Evento ministeriale inaugurale del Gruppo Mondiale per l'Energia da Fusione ("World Fusion Energy Group") co-organizzato dall’Italia e dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) al quale saranno presenti rappresentanti governativi e di Istituzioni pubbliche e private. Tra gli interventi, i Ministri Tajani e Pichetto Fratin, il DG dell’AIEA, Rafael Mariano Grossi, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolge l'audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere dei Paesi nell'area Schengen17:30 -- Convegno "La finanza alternativa. Opportunità per le imprese: strumenti innovativi di accesso al capitale". Tra i protagonisti Alessandro Decio (AD Banco Desio), Giovanni Tamburi (Fondatore, Presidente e AD di TIP - Tamburi Investment Partners), Francesco Becchelli (Senior Partner Algebris Green Transition Fund), Andrea Nuzzi (Head of Corporate and Financial Institutions di CDP), e Giovanni Landi (AD Anthilia Capital Partners)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call risultati 3Q 2024, alle ore 16.00 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2024 alle ore 18.00. La presentazione sarà tenuta dal CFO Stefano De Angelis- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 3Q24 e 9M24 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo- Conferenza stampa di Jerome Powell- Milano, Rho-Fiera - Esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l’intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Brasilia - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana partecipa all’apertura dei lavori della 10ª Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)- La Riunione della Comunità politica europea si terrà a Budapest (Puskàs Aréna). Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia09:10 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - 26ª edizione dell'appuntamento del Sole 24 Ore ricolto a tutti i player del mercato assicurativo in Italia. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ANIA, IVASS, Unipol e UnipolSai, il DG di Sara Assicurazioni, l'AD e DG di Intesa Sanpaolo e Poste Vita e il CEO di Prima Assicurazioni10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-agosto 202413:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:30 -- Presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, le Commissioni Cultura di Camera e Senato, svolgono il seguito dell'audizione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sulle linee programmatiche del suo dicastero17:00 -- Cerimonia di presentazione dei vincitori della 27esima edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno® che si terrà presso la sede di Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione terza trimestrale 2024 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2024 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Terzo Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2024 - Dopo la riunione del CDA seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Risultati del III trimestre 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2024 alle ore 17.30 - CDA: Risultati al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Trimestrale Consolidata al 30.09.2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del comunicato stampa contenente un’informativa trimestrale con informazioni selezionate indicative dell’andamento dell’attività relativa al III trimestre 2024 (posizione finanziaria netta e stato di avanzamento dei trials principali di NidlegyTM e Fibromun)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-24- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari relativi al III trimestre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.2024 - Presentazione dei risultati- Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Brasilia - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana partecipa alla sessione di chiusura relativa all’adozione della Dichiarazione Finale nell’ambito della 10ª Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)- La Riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio europeo si terrà a Budapest. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia09:30 -- Superstudio Più, Milano - L'evento "Innovation Day – Evolving Horizons" di Snam, si terrà alla presenza dell’AD Stefano Venier e del Chief Strategy & Technology Officer Claudio Farina10:00 -- Palazzo Koch, Roma - Evento organizzato da Banca Mondiale, Banca d’Italia e MEF. Partecipano, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE11:00 -- Milano - Evento organizzato da Mediobanca. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Alberto Nagel (AD Mediobanca), Paolo Savona (Presidente CONSOB) e il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano11:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana - Set.- Ott. 202411:30 -- Stazione Milano Centrale - Firma dell’accordo di cooperazione tra Trenitalia e FFS (Ferrovie Federali Svizzere). L’evento sarà anche l’occasione per presentare il restyling dei treni, rinnovati negli interni, nei servizi e nella livrea17:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà alla Fiera di MIlano Rho in visita all’81esima edizione di EICMA, Esposizione internazionale delle due ruote- Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Conference call, risultati al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Risultati terzo trimestre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M24 e conference call- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30/09/2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2024