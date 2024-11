BDM Banca, utile a 18,55 milioni nei primi nove mesi

(Teleborsa) -(ex Popolare di Bari, parte del Gruppo Mediocredito Centrale) chiude i primi nove mesi con un utile netto di 18,55 milioni di euro contro gli 0,35 milioni di euro al 30 settembre 2023 e gli 11,5 milioni del primo semestre. A trainare i conti è stata la crescita del 18,3% del Margine di interesse, pari a 172,21 milioni di euro contro i 145,61 milioni dello stesso periodo di un anno fa. milioni di euro al 30 settembre 2023.Da un punto di vista, il portafoglio titoli ammonta a complessivi 1.223,51 milioni di euro rispetto a 2.346,32 milioni di euro al 31 dicembre 2023 (-47,9%), costituito, prevalentemente, da titoli governativi italiani classificati nel portafoglio “FVOGli(non considerando i titoli di debito “HTC” e le operazioni con Cassa Compensazione e Garanzia) passano da 5.560,08 milioni di euro di fine 2023 a 5.700,89 milioni di euro al 30 settembre 2024 (+2,5%).sono pari a 5.452,39 milioni di euro rispetto a 5.313,64 milioni di euro al 31 dicembre 2023 (+2,6%).verso clientela presentano un valore contabile netto di 248,63 milioni di euro (rispetto a 256,79 milioni di euro a fine 2023), con un grado di copertura dei fondi rettificativi al 53,4%, in aumento rispetto al 51,6% del 31 dicembre 2023. In riduzione l’NPL ratio lordo e l’NPL ratio netto, pari, rispettivamente, all’8,8% e al 4,4% (rispetto al 9,0% e 4,6% al 31 dicembre 2023).Cresce la(al netto delle operazioni con Cassa Compensazione e Garanzia) di un +3,3%, pari a 10.918,08 milioni di euro rispetto a 10.573,22 milioni di euro del 31 dicembre 2023.in seguito al rimborso dei finanziamenti TLTRO-III per circa 260 milioni di euro da inizio 2024., con gli indicatori LCR al 145,3% ed NSFR maggiore del 100%. In crescita i coefficienti di solidità patrimoniale: Cet1/Tier1 ratio pari al 12,84% (10,96% al 31 dicembre 2023), e Total Capital ratio pari al 14,74% (12,77% al 31 dicembre 2023), che recepiscono il computo dell’utile netto al 30 settembre 2024 nel capitale primario di classe 1.