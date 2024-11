Messina, Intesa Sanpaolo prima in Europa per valore di mercato

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'attuale valore di mercato di, superiore a quello di altri istituti di credito della zona euro, indica che "gli investitori sono rassicurati dalla sua strategia e dalla mancanza di operazioni di fusione o acquisizione". Così il Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo,, in un'intervista a CNBC."Intesa genererà valore per gli azionisti internamente, attraverso investimenti in tecnologia. Siamo oggi la banca di maggior valore nell'area dell'euro; forse concentrarci sul non essere aggressivi nelle fusioni e acquisizioni sta rassicurando un certo numero di investitori", prosegue Messina, aggiungendo che "Intesa Sanpaolo è prima in Eurozona per capitalizzazione di mercato grazie al suo modello di business" ed è "impegnata sul fronte della generazione di sinergie interne"."Siamo un caso unico in Europa per la distribuzione di dividendi in contanti. Paghiamo il settanta per cento in termini di dividendo in contanti", aggiunge il CEO di Intesa Sanpaolo. "Abbiamo un dividend yield a rischio zero perché abbiamo zero crediti in sofferenza. Abbiamo capitale in eccesso, quindi siamo pronti anche a proporre un riacquisto di azioni a fine anno".