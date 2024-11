Borse europee negative mentre si valuta agenda Trump. Male Energetici e Bancari

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, dopo un'iniziale reazione positiva alla notizia della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi, mentre Wall Street è in rally e tocca nuovi record., appesantito dalle vendite sulle società legate alle Energie rinnovabili e sui Bancari.Gli analisti difanno notare che le proposte della campagna elettorale repubblicana americana si basano su un programma decisamente protezionistico, con applicazione di dazi sulle importazioni più elevati e maggiori restrizioni al commercio internazionale, in particolare per la Cina e potenzialmente anche per l'Europa. Le. Gli analisti dihanno identificato i dazi commerciali come un "rischio chiave per l'Europa", con una maggiore probabilità di attuazione sotto un'amministrazione Trump e ritengono quindi che "le".Sul fronte macroeconomico, ia settembre hanno segnato un calo tendenziale, in linea con le attese, di -3,4%: il principale contributo alla flessione è stato fornito dall’energia (-11,6% a/a). La lettura finale deidi ottobre è stata significativamente migliorativa: 51,6 da 51,2 preliminare per il primo e 50 da 49,7 per il secondo.Forte calo dell'(-1,85%), che ha toccato 1,073. L'crolla a 2.666,4 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,82%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 71,9 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +125 punti base, con ilche si posiziona al 3,70%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,13%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,07%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.Sessione da dimenticare per la, con ilche lascia sul terreno l'1,54%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 36.023 punti. Leggermente negativo il(-0,6%); come pure, negativo il(-0,79%).Ilnella seduta del 6/11/2024 a Piazza Affari è stato pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento di ben 2.022,5 milioni di euro, pari al 78,44%, rispetto ai precedenti 2,58 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.di Milano, troviamo(+6,76%),(+5,57%),(+3,46%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,31%. Seduta negativa per, che scende del 5,25%. Sensibili perdite per, in calo del 4,78%. In apnea, che arretra del 3,95%.di Milano,(+5,61%),(+4,81%),(+4,77%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,73%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,50%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,50%. Scende, con un ribasso del 4,11%.