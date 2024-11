Wall Street contrastata dopo verdetto Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 43.729 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Balza in alto il(+1,54%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,92%).La Federal Reserve ha tagliato nuovamente i tassi di interesse per 0,25 punti percentuali. La mossa è in linea con le attese e segue il taglio da 50 punti base operato nella riunione dello scorso settembre. "Le prospettive economiche sono incerte" e il direttorio che stabilisce la linea monetaria, il Fomc, resta attento ai rischi sia sul versante inflazionistico che su quello occupazionale. "Abbiamo fatto un altro passo per ridurre il freno monetario, restiamo fiduciosi che la stabilità possa essere mantenuta", ha spiegato il presidente dell'istituzione, Jerome Powell nella conferenza stampa esplicativa.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,92%),(+1,83%) e(+1,37%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,62%) e(-0,60%).Tra i(+4,71%),(+2,86%),(+2,61%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,30%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,83%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,32%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.Al top tra i, si posizionano(+11,93%),(+7,53%),(+6,77%) e(+6,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,67%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,25%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,6 punti; preced. 70,5 punti)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,15 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.