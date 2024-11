HAT e TXT e-solutions acquisiscono il 100% di Webgenesys

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, società di private equity indipendente, ha firmato l'accordo definitivo (signing) per l', digital enabler per le Pubbliche Amministrazioni, da parte del fondo "HAT Technology Fund 5" incon, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan. HAT Technology Fund 5, il quinto fondo di private equity di HAT - lanciato nel primo trimestre del 2024 e rivolto al megatrend dell'innovazione tecnologica -, con l'ingresso in Webgenesys sigla la suaL'operazione, del, ha visto il fondo e TXT e-solutions rilevare il 100% della società da Genesy Group, holding controllata dai soci fondatori di Webgenesys Antonello Posterino e Raffaele Primo, che continueranno a rimanere in azienda dando continuità alla sua evoluzione e al suo percorso di crescita. Genesy Group riceverà il pagamento di parte del prezzo per 15,7 milioni di euro in azioni TXT.Negli ultimi cinque anni, grazie ad una forte attività di sviluppo del business, Webgenesys ha consolidato il suo posizionamento strategico sul mercato digitale italiano registrando, con un CAGR del 33% per il periodo 2019-2023. La società ha chiuso l'esercizio 2023 con ricavi pari a 31,5 milioni di euro e un EBITDA margin pari al 22%. Per il 2024, la previsione sui ricavi è di circa 37 milioni (+20% rispetto all'esercizio precedente) con marginalità del 22%, in linea con il 2023 e una posizione finanziaria netta di cassa pari a 4 milioni circa."Siamo orgogliosi di questa prima operazione e certi che il nuovo fondo, punto di accesso esclusivo alle aziende tecnologiche italiane campioni di domani, potrà proiettarci verso una nuova fase di crescita e sviluppo", commenta, co-fondatore e CEO di HAT. "Webgenesys rappresenta un passo significativo nel nostro piano di crescita sostenibile - afferma, CEO di TXT e-solutions - Con questa operazione, resa possibile grazie anche a HAT, integriamo volumi importanti e un consistente backlog di ricavi pluriennali, ampliamo la nostra copertura geografica e aggiungiamo competenze complementari al nostro ecosistema di eccellenze".