Borse asiatiche chiudono in rosso: investitori delusi dalle misure di stimolo cinesi

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,68%.Listini asiatici scettici sulle misure di stimolo cinesi, giudicate deludenti. Pechino ha annunciato misure di indebitamento pari a(1,6 trilioni di dollari) per sostenere i governi locali, insufficienti secondo gli investitori che si aspettavano anche misure in grado di stimolare ie il. Attenzione ora rivolta ai dati sull'inflazione americana, con gli analisti che puntano sul fatto che la frenata della Cina sia dovuta alla necessità di valutare l'impatto dellasoprattutto in tema di dazi commerciali.Pessimo il mercato di(-2,89%); con analoga direzione, in forte calo(-1,94%).Sui livelli della vigilia(0%); come pure, consolida i livelli della vigilia(-0,04%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%.Il rendimento per l'è pari 1,01%, mentre il rendimento deltratta 2,1%.