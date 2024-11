Enel, buyback di oltre 500 mila azioni e conclusione del programma

Enel

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 4 e l'8 novembre 2024, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 6,8279 euro per azione, per unpari aIn seguito alle operazioni appena comunicate, il Gruppo energetico ha reso noto di averavviato il 16settembre 2024, nell’ambito del quale sono state acquistate un totale di 2.900.000 azioni Enel (pari allo 0,0285% circa del capitale sociale), al prezzo medio ponderato per il volume di euro 7,0210 per azione e per un controvalore complessivo di 20.360.976,973 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene all’8 novembre complessivamente 12.079.670 azioni proprie, pari allo 0,1188% circa del capitale sociale.