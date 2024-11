Borse asiatiche chiudono deboli. Tokyo guida ribassi

Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno terminato la seduta nel complesso deboli, seguendo l'intonazione di Wall Street, dopo che è scemata l'euforia per la rielezione di Trump alla Casa Bianca. Occhi di nuovo puntati sui dati dell'inflazione USA.Il listino diè debole, con ilche lima l'1,6%, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,16%, confermando indifferenza rispetto ai tagli fiscali deludenti annunciati da Pechino.Poco sotto la parità(-0,10%); in netto ribasso(-2,64%).Negativo(-0,83%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-0,76%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,21%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,19%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%.Il rendimento per l'è pari 1,05%, mentre il rendimento deltratta 2,09%.