SYS-DAT acquista il 100% di Matrix Solution: terzo M&A dall'IPO

SYS-DAT Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha, società specializzata in servizi di business process management.Matrix Solution, con sede a Milano, è stata fondata nel 2001 e offre servizi di archiviazione documentale e processi di workflow, lettura ottica e business continuity. La società nel 2023 ha generatocomplessivi di circa 1,2 milioni di euro, con una(EBITDA Margin) di circa il 25% e una Posizione Finanziaria Netta (cash positive) al 30 giugno 2024 pari a circa 0,4 milioni di euro."Matrix Solution, con soluzioni avanzate di archiviazione documentale e gestione dei workflow, potenzia la nostra offerta arricchendo il valore che forniamo ai nostri clienti - ha commentatodi SYS-DAT - Siamo molto soddisfatti dell'ingresso di Roberto Fumagalli e del suo team nel nostro Gruppo; condividono la nostra visione e sono certo contribuiranno all'evoluzione del nostro progetto".Si tratta della terza acquisizione dopo la quotazione in Borsa di luglio 2024. La società è stata acquisita a unain linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa