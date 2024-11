USA, inflazione ottobre centra le attese: sale al +2,6% su anno

(Teleborsa) - L'ha centrato le attese degli analisti a2024. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,2%, come il mese precedente e uguale anche al +0,2% atteso dagli analisti.L'indice per l'è aumentato dello 0,4% a ottobre, rappresentando oltre la metà dell'aumento mensile di tutti gli articoli. Anche l'indiceè aumentato nel corso del mese, salendo dello 0,2%, mentre l'indice delè aumentato dello 0,1% e l'indice del cibo fuori casa è aumentato dello 0,2%. L'indiceè rimasto invariato nel corso del mese, dopo essere sceso dell'1,9% a settembre., la crescita dell'inflazione è stata del 2,6%, in aumento rispetto al 2,4% del mese precedente, e uguale al 2,4% del consensus.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, (+0,3% stimato dal mercato) in linea con la variaizone del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +3,3%, uguale l consensus e al valore rilevato a settembre.