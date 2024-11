Asia in recupero. Tokyo in calo con parole governatore BoJ e ordini

Nvidia

(Teleborsa) -avviano la seduta su undiventati un vero e proprio market mover dei titoli tecnologici e, più in generale, dei mercati azionari., che sconta ile le parole del, il qualese la banca centrale alzerà nuovamente ia dicembre. Il numero uno della BoJ ha affermato che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi solo se gli sviluppi economici e dei prezzi si muoveranno in linea con le sue previsioni, poi haaffermando che mantenere ipotrebbe causaree costringere la BOJ ad aumentare rapidamente i tassi di interesse.A Tokyo, l'indiceha ceduto l'1,08%, mentre l'indice Topix 100 ha perso lo 0,92%. Giornata negativa anche per le borse cinesi, con, in calo dell'1,49%.Buona la prestazione di(+0,71%); in netto miglioramento(+1,99%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,42%; sui livelli della vigilia(+0,18%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%. Risultato positivo per l', che lievita dello 0,74%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento per l'è pari 1,07%, mentre il rendimento deltratta 2,1%.