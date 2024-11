Borse europee aprono caute. Piazza Affari giù con stacco cedole

Enel

(Teleborsa) -, che scambiano sulla parità, mentre viaggia, a causa del massiccio impatto dello stacco cedole.del FTSE MIBsull'indice principale calcolatoA Milano, occhi puntati anche suche presentaPer il resto, le borse risentono della, mentre si attendono i risultati trimestrali di(mercoledì) ed alcunicome l'inflazione in Eurozona, in uscita domani ed i dati preliminari dei PMI nella giornata di venerdì.Intanto, per oggi, sono previsti glicome De Guindos, Lane e la Presidente Lagarde.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,33%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,26%, e senza slancio, che negozia con un +0,16%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,98% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 35.999 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); in frazionale calo il(-0,29%).Tra lea grande capitalizzazione, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,13%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,59%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,54%.scende dello 0,89%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,75%.di Milano,(+2,60%),(+2,23%),(+1,76%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,34%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.