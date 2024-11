Borse europee in rosso. Piazza Affari sconta l'effetto cedole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che scambiano con il segno meno,dei banchieri centrali, in particolare la Presidente BCE. Peggio fache sconta l'impatto delloche esercitano un peso dell'1,22% sull'indice principale.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,054. L', in aumento (+1,18%), raggiunge 2.591,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,57%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%.tentenna, che cede lo 0,24%, resta vicino alla parità(+0,1%), e piatta, che tiene la parità.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,41%) e si attesta su 33.709 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 35.849 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%; come pure, leggermente negativo il(-0,58%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per le banche:vanta un progresso del 2,53%,segna un incremento del 2,38% emostra un progresso dell'1%. Composta, che cresce di un modesto +1%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%, nel giorno della presentazione del Piano.del FTSE MidCap,(+3,36%),(+2,66%),(+2,31%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,83%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.Scende, con un ribasso del 2,01%.