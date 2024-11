In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Unipol

Prysmian

Azimut

BPER

Iveco

Banco di Desio e della Brianza

D'Amico

Fincantieri

Technoprobe

Safilo

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. L'attenzione degli investitori è concentrata sul titolo Nvidia che pubblicherà i risultati del terzo trimestre, stasera dopo la chiusura dei mercati americani, considerati un barometro per il settore tecnologico dell’intelligenza artificiale.Intanto sul fronte macroeconomico,a ottobre superando anche le aspettative del mercato. In, laha mantenuto stabili i tassi di riferimento sui prestiti, come ampiamente previsto.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,057. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,51 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +121 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,57%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,61%, mentreresta incollata sui livelli della vigilia; guadagno moderato per, che avanza dello 0,50%. Il listino milanese mostra un timido rialzo, con ilche sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 35.584 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,28%),(+1,80%),(+1,79%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,58%.di Milano,(+2,81%),(+2,34%),(+2,12%) e(+1,93%).Giùche ottiene -0,55%.