Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,82%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.971 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%); pressoché invariato l'(+0,19%).Sul fronte macroeconomico, sono usciti i dati sul comparto manifatturiero e servizi e la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan. Ieri le richieste di disoccupazione settimanali sono state inferiori alle aspettative, mentre le richieste continuative di sussidio sono salite al massimo degli ultimi tre anni.Intanto, gli investitori continuano a interrogarsi sulla mossa della Fed nella riunione di dicembre. Nei giorni scorsi, due funzionari della Federal Reserve hanno esposto visioni contrastanti su dove potrebbe dirigersi la politica monetaria statunitense, con Michelle Bowman che ha espresso cautela e Lisa Cook che è stata più fiduciosa sul prosieguo dell'allentamento.Sul versante societario, dopo i conti in chiaro scuro del colosso dei semiconduttori, Nvidia, considerato il simbolo dell'ascesa dell'intelligenza artificiale, i riflettori puntano su Gap che alzato le previsioni di vendita annualiSi distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,29%),(+1,24%) e(+1,03%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,40%),(+3,03%),(+2,64%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,07%.(+9,72%),(+7,05%),(+7,01%) e(+5,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,21%.Scende, con un ribasso del 4,32%.Crolla, con una flessione del 4,31%.