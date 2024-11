Male Piazza Affari dopo dati PMI. Giù euro e rendimenti titoli di Stato

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Hanno deluso i dati PMI dell'Eurozona per il mese di novembre, con l'attività che è riscesa in contrazione per la seconda volta in tre mesi. Il nuovo calo della produzione è dovuto al declino dell'attività economica terziaria, che per la prima volta in dieci mesi ha raggiunto il manifatturiero in zona contrazione, che ha a sua volta segnato un tasso di calo accelerato.Ciò ha fatto scendere le quotazioni dell'euro (ai minimi degli ultimi due anni contro il dollaro) e diminuire i rendimenti dei titoli di Stato della zona euro, perché sono(che penalizzano l'indice italiano, che vede un peso maggiore delle banche, i cui ricavi potrebbero scendere più velocemente con un taglio accelerato dei tassi).Tra gli altri dati macro, la crescita dell'economia della è stata debole nel terzo trimestre del 2024 (+0,1% sequenziale), con dati rivisti al ribasso rispetto alla prima lettura, mentre hanno deluso le aspettative le vendite al dettaglio inper il mese di ottobre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,44%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,40%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 70,21 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +126 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,51%.resta vicino alla parità(-0,17%), ben impostata, che mostra un incremento dello 0,73%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,63%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,58%, scambiando a 35.229 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,07%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,99%. In luce, con un ampio progresso dell'1,92%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,69%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,24%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,04%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,82%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,92%),(+2,85%),(+2,46%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,05%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,01%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.