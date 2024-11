Mercati europei deboli dopo dati macroeconomici deludenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Hanno deluso i dati PMI dell'Eurozona per il mese di novembre, con l'attività che è riscesa in contrazione per la seconda volta in tre mesi. Il nuovo calo della produzione è dovuto al declino dell'attività economica terziaria, che per la prima volta in dieci mesi ha raggiunto il manifatturiero in zona contrazione, che ha a sua volta segnato un tasso di calo accelerato.Tra gli altri dati macro, la crescita dell'economia della è stata debole nel terzo trimestre del 2024 (+0,1% sequenziale), con dati rivisti al ribasso rispetto alla prima lettura, mentre hanno deluso le aspettative le vendite al dettaglio inper il mese di ottobre.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,79%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,01%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,41%.Torna a salire lo, attestandosi a +126 punti base, con un aumento di 5 punti base, con ilpari al 3,51%.composta, che cresce di un modesto +0,29%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%, eè stabile, riportando un moderato -0,13%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.281 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.424 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,14%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(+0,08%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,59%),(+1,19%),(+1,16%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%.Tra i(+3,47%),(+2,47%),(+2,22%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,46%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.