Positiva Tokyo nonostante segnali contrastanti da dati macro. Male i listini cinesi

(Teleborsa) -. Bene invece Tokyo, nonostante i segnali contrastanti sull'economia giapponese arrivati dai dati macroeconomici pubblicati oggi.I dati dell'indice dei sono stati leggermente superiori alle attese per ottobre, con l'inflazione core in ulteriore aumento al di sopra dell'obiettivo del 2% della Banca del Giappone. L'giapponese è stata deludente , con i dati dell'indice dei responsabili degli acquisti che mostrano che l'attività manifatturiera si è ridotta più del previsto a novembre.Sempre sul fronte macro, ildel terzo trimestre diè cresciuto del 5,4% rispetto all'anno precedente, superando notevolmente il 3,0% rivisto nel trimestre precedente. Su base trimestrale, l'economia è cresciuta del 3,2%, accelerando dallo 0,5% del secondo trimestre,Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,68%, mentre, al contrario,crolla del 3,03% eperde l'1,95%.Pessimo il mercato di(-1,98%); buona la prestazione di(+0,83%). In denaro(+1,14%); sulla stessa linea, in rialzo(+0,77%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 21 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%.Il rendimento dell'è pari 1,09%, mentre il rendimento delscambia 2,08%.