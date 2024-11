Bending Spoons, accordo da 233 milioni di dollari per acquisire Brightcove

Brightcove

(Teleborsa) -, società statunitense quotata al Nasdaq e attiva nel campo delle tecnologia streaming, ha stipulato un, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, in una transazione interamente in contanti del valore di circaIn base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Brightcove riceverannoper ogni azione ordinaria Brightcove posseduta. Il prezzo di acquisto per azione rappresenta un premio del 90% rispetto al prezzo medio ponderato per volume di 60 giorni di Brightcove alla chiusura del 22 novembre 2024."Siamo lieti di dare il benvenuto a Brightcove nel portafoglio di Bending Spoons - ha commentatodi Bending Spoons - Brightcove è un nome affidabile e rispettato nel settore della tecnologia streaming e non vediamo l'ora di servire la sua vasta base di clienti globali. Quando Bending Spoons acquisisce un'azienda, lo facciamo conindeterminato. Con questo in mente, siamo entusiasti di continuare a costruire sul solido lavoro del team attuale e di garantire che Brightcove prosperi per molti anni a venire".La transazione, approvata all'unanimità dal board di Brightcove, dovrebbe, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni, tra cui l'approvazione degli azionisti di Brightcove e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative. Al completamento della transazione, Brightcovee le sue azioni ordinarie non saranno più quotate in nessuna Borsa.