Borse deboli. Bond sovrani Francia sotto pressione: spread OAT-Bund su massimi da agosto 2012

(Teleborsa) -di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, dove, risentendo dell'incertezza sul Governo, messo alla prova dall'approvazione del bilancio 2025: anche lo spread tra le obbligazioni di stato francesi (OAT) e i Bund tedeschi è salito ai massimi dall'agosto del 2012, a 90 punti.Sul fronte di, i mercati continuano a scommettere sull'ipotesi che la Banca centrale europea adotterà misure decise per sostenere la debole economia, nonostante l'invito alla cautela emerso dalle dichiarazioni di, membro del Comitato esecutivo dell'istituto centrale: "penso ci si debba muovere in modo graduale, se i dati in arrivo continueranno a confermare i presupposti di base".Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,89%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.643,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 68,83 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +121 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,41%.è stabile, riportando un moderato -0,18%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%, e calo deciso per, che segna un -0,72%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,23%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 35.243 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 27/11/2024 risulta essere stato pari a 2,36 miliardi di euro, in deciso ribasso (-20,73%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,98 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,4 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,15%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,85%.Buona performance per, che cresce dell'1,77%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+17,01%),(+3,87%),(+2,45%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,99%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,18%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.