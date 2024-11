EasyJet ricavi e utili a doppia cifra

(Teleborsa) -chiuso lo scorso 30 settembre e che presenta un fatturato di 8,17 miliardi di sterline, in aumento del +14%, e un ebit di 610 milioni (34%).ha ricevuto e impiegato 16 nuovi aeromobili della famiglia A320-neo, che ha garantito una riduzione dei costi di circa 25 milioni. Per l’anno fiscale 2025, easyJet prevede di crescere in termini di capacità fino a circa 103 milioni posti, pari ad un aumento del 3%.Di fronte a questi dati, Johan Lundgren – ceo easyJet,