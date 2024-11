In leggero calo tutti i mercati europei, a Piazza Affari focus sul risiko bancario

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia.ancora grande attenzione sul, conche fanno registrare le performance migliori. In leggero calo Unicredit, la terza protagonista del risiko bancario di questi giorni.Sui mercati europei prevale comunque la cautela. Il timore di nuovi dazi daglifrenano gli investitori europei, alle prese con le valutazioni sull'impatto che l'amministrazione Trump avrà sul commercio tra le due aree economiche.Poche certezze anche sul fronte dei tassi di interesse dopo che, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha raffreddato l'ipotesi di un deciso intervento di Francoforte per supportare l'economia europea. Schnabel ha predicato cautela sulla politica monetaria, avvertendo che "l'inflazione potrebbe continuare a fluttuare" ed esprimendosi a favore di un approccio graduale sul taglio dei tassi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,052. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,78%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,04 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +119 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,1%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,96%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,71%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.091 punti.In frazionale calo il(-0,26%); sui livelli della vigilia il(+0,04%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,99%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,96%.Composta, che cresce di un modesto +0,89%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,78%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,00%.di Milano,(+16,60%),(+2,41%),(+1,60%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.