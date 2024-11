Snam, CdA autorizza potenziale emissione bond in dollari

Snam

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, riunitosi sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha autorizzato una potenziale emissione obbligazionaria in dollari statunitensi in più tranche sino ad un ammontare massimo complessivo di 3 miliardi di dollari, da perfezionarsi entro i prossimi 18 mesi.Le obbligazioni saranno destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali.Le obbligazioni, qualora emesse, permetteranno a Snam di ampliare ulteriormente la propria base di investitori di credito e diversificare le fonti di finanziamento.