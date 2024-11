Asia in rosso con tensioni geopolitiche. Tokyo in frazionale ribasso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, risentendo del riemergere diin assenza di altri temi per laIl Presidente russoieri ha avviato un altro, mettendo in atto le minacce, dopo che Kiev ha fatto uso delle armi fornite dall'Occidente.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata con un +0,97%.Piatta(+0,97%); giù il mercato di(-1,95%).Pressoché invariato(+0,81%);sui livelli della vigilia(-0,01%).Risultato negativo per l', con una flessione dello 0,75%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,05%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,19%.Il rendimento dell'tratta 1,05%, mentre il rendimento delè pari 2,04%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,4%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,1%; preced. 0,7%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,8%; preced. 1,6%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49,2 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,3 punti).