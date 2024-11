Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l', per una seduta più breve.Agenda molto nutrita sul fronte macroeconomico, dove si segnala la risalita dell'inflazione dell'Eurozona al 2,4%, in linea con le aspettative degli analisti. Un dato che non sembra cambiare le prospettive di un ulteriore taglio dei tassi della BCE.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,055. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,81 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +119 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,27%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%, senza slancio, che negozia con un +0,07%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 35.586 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 29/11/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,06 miliardi di euro, con un incremento di ben 326,8 milioni di euro, pari al 18,86%, rispetto ai precedenti 1,73 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,35 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,45 miliardi.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 2,26%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,15%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,87%.avanza dell'1,60%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,47%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.del FTSE MidCap,(+7,17%),(+2,38%),(+2,22%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.