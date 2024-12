A2A, accordo con Edison per acquisizione centrale cogenerativa di Sesto San Giovanni

A2A

Edison

(Teleborsa) -, ha sottoscritto conun contratto di compravendita per il 100% di una società di nuova costituzione in cui sarà conferito il ramo d’azienda relativo alla centrale cogenerativa di Sesto San Giovanni.L’impianto ha unae il calore prodotto viene attualmente utilizzato per alimentare la rete del teleriscaldamento al servizio dei Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Milano (zona Bicocca).Con questa acquisizione, si legge in una nota, il Gruppo "integra verticalmente produzione e distribuzione di energia, aggiungendo un nuovo impianto all’interno del proprio parco di generazione" e rendendo così la rete del teleriscaldamento di Milano Nord ancora più efficiente e favorendo un'ulteriore espansione nell’area della Città Metropolitana.L’accordo è coerente con gliche prevede investimenti per lo sviluppo di nuova rete e nuovi impianti di generazione oltre alla crescita dell’energia termica venduta (circa 4 TWh entro il 2035) e conferma l’impegno del Gruppo per favorire il processo di decarbonizzazione dei centri urbani.L’operazione, il cui perfezionamento è previsto nel 2025, conferma A2A come principale player a livello nazionale nella gestione e nel rafforzamento del servizio di teleriscaldamento.