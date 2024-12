Borse asiatiche deboli con tensioni geopolitiche. Stabile la Borsa di Tokyo

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno scontato lelegate alla crisi in b, dopo il blitz del Presidente che ha dichiarato e poi ritirato la legge marziale.Chiude sostanzialmente stabile(+0,08%), mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dell'1,29%dopo ilSui livelli della vigilia(-0,14%); Giornata molto negativa per(-1,29%), in attesa di capire come evolverà la situazione, in seguito alConsolida i livelli della vigilia(+0,17%); in lieve ribasso(-0,3%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,42%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,13%.Il rendimento dell'è pari 1,06%, mentre il rendimento delscambia 1,97%.