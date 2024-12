Banche, modelli interni leggermente meno prudenti rispetto a Banca d'Italia

(Teleborsa) - Iper la valutazione del merito creditizio delle imprese non finanziarie tendono a risultare "" rispetto al modello della. Lo si legge in uno studio della collana "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento" della stessa banca centrale, firmato da Francesco Columba, Federica Orsini e Stefano Tranquillo.I ricercatori hanno utilizzato il sistema di valutazione del merito creditizio delle imprese non finanziarie della Banca d'Italia per valutare i rating assegnati dalle banche commerciali italiane con i loro sistemi interni, usati anche a fini di politica monetaria. Analizzando la distribuzione dei rating delle due fonti per i prestiti stanziati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria in Italia, è stata verificata l'esistenza di una eventuale sottostima del rischio da parte delle banche, che"Entrambi i sistemi mostrano un potere discriminante e una capacità predittiva soddisfacenti, indicando una valutazione adeguata del rischio di credito - si legge nelle conclusioni - I modelli interni delle banche tendono a risultare leggermente meno prudenti rispetto al modello della Banca d'Italia per i prestiti idonei come garanzia. Per i prestiti stanziati, rileviamo evidenze deboli e di limitata rilevanza economica di una sottostima strategica del rischio.".