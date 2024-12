INPS, semplificata la presenza sui social: per i cittadini informazioni più accurate e complete

Meta

(Teleborsa) - L’ha avviato undella propria presenza suicon l’obiettivo di fornire un’informazione sempre più accurata e completa ai cittadini e prevenire il diffondersi di fake news. Il progetto è partito dalle piattaforme di: Facebook, Instagram e Whatsapp e nei prossimi mesi si estenderà a tutte le altre per essere sempre più vicino ai cittadini attraverso tutti i canali social, da qualunque device.A partire dal 2025, l'INPS sarà presente sucon due pagine tematiche:. In queste pagine verranno offerte notizie aggiornate sui servizi e sulle prestazioni curate dall’Istituto. I contenuti un tempo diffusi in altre pagine gestite dall’ente previdenziale come “INPS per i Lavoratori Migranti” e “INPS Giovani”, nei nuovi spazi verificati saranno rimodulati all’insegna di un dialogo sempre più semplice e immediato con gli utenti.Da un anno INPS è presente anche su, con il canale ufficiale "", dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini, uno spazio caratterizzato da tempestività degli aggiornamenti ma anche approfondimento dei contenuti sui servizi e le prestazioni.Su, invece, l’Istituto comunica attraverso i profili "inps_social", dove con visual tematici, fotografie, storie e quiz propone di rendere la cultura previdenziale accessibile anche alle generazioni più giovani; mentre su(@INPS_it) e le due pagine, "INPS_official" e "Ufficio Stampa INPS", oltre ai contenuti istituzionali vengono promosse anche le iniziative di studio e ricerca e le opportunità collegate ai bandi di concorso pubblico."L’INPS comunica solo attraverso questi canali e i profili social ufficiali gestiti dalla Direzione Comunicazione dell'Istituto. Qualsiasi altro profilo che utilizzi il nome o il logo dell'INPS potrebbe fornire informazioni errate, incomplete o inaffidabili", ha sottolineato l'Istituto in una nota.