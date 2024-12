Europa cauta in vista BCE. A Milano bene BPM dopo mossa Credit Agricole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza cauta per le principali borse europee con gli investitori in attesa dei dati dall’, previsti questa settimana. Sempre sul fronte macro, venerdì sono stati diffusi i numeri di novembre sul, gli ultimi prima della riunione delladel 18 dicembre, che hanno mostrato i nonfarm payrolls saliti lievemente sopra le attese, mentre il tasso di disoccupazione è aumentato inaspettatamente, rafforzando le scommesse dei mercati su un taglio di 25 punti base.Restando in materia di, il focus del mercato si concentra sulla riunione della, in calendario giovedì prossimo, 12 dicembre, con gli addetti ai lavori che scommettono su una nuova riduzione al costo del denaro di 25 punti base.Sull’azionario, a Piazza Affari, occhi puntati ancora sul risiko bancario, dopo che il Credit Agricole ha rafforzato la presa sul Banco BPM a difesa dell’OPS lanciata di recente da Unicredit. Il gruppo francese presenterà anche istanza presso l’Autorità di vigilanza per essere autorizzata a incrementare la propria partecipazione in azioni al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e sino al 19,99%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,056. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.648,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,42%, stretto fra la fuga di Assad e l’intervento di Saudi Aramco.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +106 punti base, con un forte calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,18%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia,avanza dello 0,38%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,79%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.784 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.999 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,59%),(+3,16%),(+2,58%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,67%.scende dell'1,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,48%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tra i(+3,49%),(+2,68%),(+1,91%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,24%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,17%.