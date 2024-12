BNP Paribas lancia fondo Low Carbon Transition Infra Equity con obiettivo di 750 milioni di euro

Gruppo BNP Paribas

(Teleborsa) -annuncia il lancio del fondo, con l'obiettivo di raccogliereda investitori istituzionali quali assicurazioni, fondi pensione e imprese. Questa prima edizione della strategia azionaria per le infrastrutture a basse emissioni di carbonio è supportata da un impegno delin qualità di “anchor investor” per 400 milioni di euro.Il BNP Paribas Low Carbon Transition Infrastructure Equity Fund I mira a costruire unresiliente e diversificato di 8-12 investimenti azionari attraverso la partecipazione diretta di minoranza in progetti infrastrutturaliad alta intensità di capitale nel segmento mid-market. Investirà esclusivamente in Paesi europei, sostenendo progetti di transizione energetica che puntano su energia pulita, mobilità sostenibile ed economia circolare, includendo nuovi settori come le batterie, l'idrogeno e la cattura del carbonio. Il team di investimento farà leva sulla rete e sull'esperienza di BNP Paribas, in particolare sulle capacità del Low Carbon Transition Group di BNP Paribas CIB.Il fondo ha già effettuato duenel 2024:a luglio ha acquisito una partecipazione di minoranza in Absolute Energy, uno sviluppatore diinche mira allo sviluppo e alla costruzione di una pipeline da 3 gigawatt di progetti solari fotovoltaici, eolici e di stoccaggio. Il secondo a novembre, quando il fondo ha acquisito una partecipazione di controllo congiunto insieme ain, uno sviluppatore francese completamente integrato in rapida crescita e attore di primo piano nel mercato francese del fotovoltaico rooftop.Classificato come articolo 8 ai sensi dell'SFDR , il fondo integra una solida politica. Il fondo mira a implementare rigorosi criteri di selezione sviluppati con il Sustainability Centre di BNPP AM per indirizzare in modo efficiente il capitale verso progetti chiave per la transizione energetica."Siamo entusiasti di lanciare il nostro primo fondo di private equity infrastrutturale, a testimonianza della crescente domanda dei clienti per questa asset class e della pressante necessità di investimenti a basse emissioni di carbonio. Sostenuta da un impegno di 400 milioni di euro che illustra il forte sostegno del Gruppo BNP Paribas, questa iniziativa sottolinea il nostro ruolo centrale nel finanziamento della transizione energetica. Con due operazioni già completate – progetti solari fotovoltaici in Europa – siamo orgogliosi di creare valore per i nostri investitori, contribuendo al contempo a costruire un futuro più sostenibile", ha spiegato, Head of Infrastructure Private Equity di BNP Paribas Asset Management."Siamo lieti di espandere la nostra consolidata attività negli investimenti in infrastrutture con il lancio di BNP Paribas Low Carbon Transition Infra Equity Fund I - ha aggiunto, Head of Real Assets di BNP Paribas Asset Management -. Dal 2018 abbiamo investito con successo in oltre 80 operazioni infrastrutturali, dimostrando la forza del nostro approccio e l'esperienza del nostro team di investimento esperto. Con una comprovata esperienza nelle soluzioni a basse emissioni di carbonio, il supporto del Gruppo BNP Paribas e il forte interesse dei clienti in questo settore, siamo fiduciosi di conseguire una raccolta rilevante per questa importante pietra miliare del nostro sviluppo".