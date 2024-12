Seduta incerta in Europa in attesa di nuovi dati macroeconomici e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Pochi gli spunti, in unper i nuovi dati di inflazione statunitensi e per la. Sul fronte macroeconomico, in Germania la lettura finale del CPI armonizzato di novembre ha confermato le variazioni di -0,7% m/m e +2,4% a/a emerse in sede preliminare. La produzione dell'industria italiana è rimasta ferma a ottobre su mese, mentre su base annua ha segnato una contrazione del 3,6% dopo il -3,9% di settembre (ventunesima flessione consecutiva).Lieve calo dell', che scende a quota 1,053. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.677,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,23 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +106 punti base, con ilche si posiziona al 3,19%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.825 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(+0,18%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,20%),(+1,11%),(+1,01%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,20%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.del FTSE MidCap,(+5,63%),(+5,21%),(+3,21%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,54%. Tentenna, che cede l'1,44%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,43%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,34%.