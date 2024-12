Ascopiave

A2A

(Teleborsa) - Slitta al 24 dicembre la scadenza dell'esclusiva concessa adda parte diper trattare la cessione di 490 mila pdr in Lombardia.Le società informano che "in data odierna è stata convenuta un'estensione tecnica del periodo di esclusiva dal 15 dicembre al 24 dicembre 2024 compreso, per consentire alle parti di ultimare la negoziazione".