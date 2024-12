Swiss Re punta a un utile netto di oltre 4,4 miliardi di dollari per il 2025

Swiss Re

(Teleborsa) -, colosso svizzero dell'assicurazione e della riassicurazione, ha annunciato i suoi, tra cui un. Il Gruppo punta inoltre ad aumentare il dividendo ordinario per azione del 7% o più all'anno nei prossimi tre anni e mantiene il suo obiettivo pluriennale di ROE IFRS di oltre il 14%."Abbiamo- ha commentato il-Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di posizionare le riserve P&C complessive nella fascia più alta dell'intervallo di stima migliore. Ci siamo riconcentrati sulle nostre capacità principali, abbiamo fatto buoni progressi nel ritiro da iptiQ e stiamo allineando la nostra attività di generazione di commissioni in tutto il Gruppo"."Guardando al 2025,, con una crescente domanda di protezione guidata da un contesto di rischio elevato - ha aggiunto - I prezzi delle assicurazioni commerciali si stanno stabilizzando a livelli interessanti, mentre il crescente mercato delle assicurazioni sulla vita e l'esperienza favorevole in materia di mortalità negli Stati Uniti stanno sostenendo le prestazioni di L&H Re. Ciò è supportato da un significativo contributo positivo derivante dal reddito da investimenti. Con un'attenzione continua alla sottoscrizione disciplinata e ai costi, Swiss Re è ben posizionata per beneficiare di questa prospettiva favorevole."Swiss Re prevede che la sua attenzione continua alla disciplina dei costi e all'efficienza porterà a unaa regime di circa 300 milioni di dollari entro il 2027.