Borse asiatiche in ribasso con dati deboli in Cina. Attesa per banche centrali

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con i listini cinesi che accusano i dati sulle vendite al dettaglio più deboli del previsto (produzione industriale cinese è cresciuta come previsto). Gli: mercoledì la Fed dovrebbe abbassare i tassi d'interesse di 25 punti base, mentre giovedì la Banca del Giappone dovrebbe lasciarli invariati. Attese decisioni anche in Cina, Inghilterra, Svezia e Russia.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,03%; sulla stessa linea, si muovono in retromarcia, che scivola dell'1,34%, e, che scende dello 0,18%.In discesa(-1,13%); come pure, in frazionale calo(-0,22%), dopo che il presidente Yoon Suk Yeol è stato messo sotto impeachment dal parlamento per il suo tentativo di imporre la legge marziale nel paese.Poco sotto la parità(-0,67%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,66%.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,19%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,1%.Il rendimento dell'tratta 1,07%, mentre il rendimento delè pari 1,72%.