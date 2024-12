Euronext, arrivano 3 nuovi titoli legati a AI e crypto sul mercato GEM

C3.ai

(Teleborsa) - Arrivano, con negoziazioni in partenza il 23 dicembre 2024.Si tratta di(azienda statunitense attiva nello sviluppo di software di Intelligenza Artificiale per le aziende),(società statunitense che si occupa di tecnologia per asset digitali),(società canadese attiva nel settore del mining di criptovalute).Il GEM, lanciato da Borsa Italiana nel 2016, è unche consente agli investitori retail di negoziare azioni europee e statunitensi.