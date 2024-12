Mercati asiatici chiudono in leggero calo, attesa per decisioni su tassi di interesse

Tokyo

(Teleborsa) -continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,24% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per, che chiude a -0,31%.Giornata interlocutoria suiin attesa delle decisioni di alcune delle principali banche centrali dell'area sui tassi di interesse. Oltre ad essere la settimana della FED, infatti, si attendono nuove comunicazioni anche da parte degli istituti centrali di Giappone, Tailandia, Indonesia e Filippine.Non basta la crescita delladellasecondo le attese a spingere i titoli quotati sui mercati cinesi. A frenare le contrattazioni è stata la decelerazione a novembre delleche ha messo in luce la persistente debolezza della spesa dei consumatori. Preoccupazione anche sul, con i prezzi delle case che sono scesi a un ritmo leggermente più lento di quanto previsto.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,42%; sulla stessa tendenza, negativo(-1,29%).Variazioni negative per(-1,14%); buona la prestazione di(+0,76%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%.Il rendimento dell'è pari 1,08%, mentre il rendimento delscambia 1,73%.