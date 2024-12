MCC tratta in esclusiva con Banca del Fucino per cessione Cassa di Risparmio di Orvieto

(Teleborsa) - Il CdA di, dopo un'attenta valutazione delle offerte ricevute da operatori di rilievo nel settore all'esito di un processo competitivo, ha deciso diper negoziare i principali termini e condizioni della potenziale cessione della propria partecipazione dell'85,3% in(CRO).La proposta presentata da Banca del Fucino si è distinta per, risultando quella che, nel realizzare il miglior risultato per MCC e Invitalia, consente il rafforzamento del tessuto economico nei territori di riferimento, mantenendo l'autonomia di CRO sul territorio nel rispetto della sua vocazione e della sua storia e la salvaguardia dei livelli occupazionali per gli attuali dipendenti di CRO, si legge in una nota.MCC e Banca del Fucino collaboreranno nei prossimi giorni per definire i dettagli dell'intesa, con l'obiettivo di sottoscrivere gli ae concludere l'operazione – previo ottenimento delle autorizzazioni normative e statutarie - entro il primo semestre del 2025.