Borse asiatiche in ribasso dopo sell-off in USA. Sostegno da BoJ

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo il sell-off di Wall Street dopo che lastatunitense ha effettuato la sua terza riduzione consecutiva dei tassi di interesse, ma ha segnalato un minor numero di tagli dei tassi in futuro.Gli investitori hanno anche valutato la decisione delladi mantenere invariato il suo tasso di riferimento allo 0,25% per la terza riunione consecutiva. La BoJ aveva aumentato i tassi due volte all'inizio del 2024, dopo quasi un decennio di politica monetaria ultra-espansiva. Negli scorsi mesi il governatore Kazuo Ueda ha segnalato che la banca centrale aumenterà ulteriormente i tassi, sebbene i tempi della mossa rimangano poco chiari.Sessione in rosso per il listino di, che chiude con un calo dello 0,69% sul, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,48%.scende dello 0,33%.In lieve ribasso(-0,54%); come pure, in netto peggioramento(-1,95%). In rosso(-1,03%); come pure, pessimo il mercato di(-1,68%).Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,37% sui valori precedenti. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,53%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,33%.Il rendimento dell'scambia 1,08%, mentre il rendimento per ilè pari 1,76%.