Debole Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso la borsa di, così come si muovono con debolezza le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con l'attenzione degli investitori concentrata sul dato macro in arrivo nel pomeriggio, sull’inflazione americana, con le spese per consumi personali principali.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,21%.Sui livelli della vigilia(+0,02%); in rosso(-1,48%).Leggermente negativo(-0,18%); con analoga direzione, in discesa(-1,17%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento dell'scambia 1,06%, mentre il rendimento per ilè pari 1,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,3%).