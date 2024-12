News Corp vende Foxtel a DAZN per 3,4 miliardi di dollari australiani

News Corporation

(Teleborsa) -, conglomerato dei media della famiglia Murdoch, ha stipulato un, una delle principali piattaforme di streaming sportivo globali.In base ai termini dell'accordo, i prestiti degli azionisti per un importo di 578 milioni di dollari australiani in essere e dovuti a News Corp saranno rimborsati per intero in contanti alla chiusura. L'attuale debito di Foxtel sarà rifinanziato alla chiusura e trasferito a Foxtel, e News Corp deterrà una quota azionaria di minoranza in DAZN di circa il 6%, nonché un posto nel suo Consiglio di amministrazione. Telstra Group venderà anche la sua quota di minoranza in Foxtel, ripagherà i prestiti degli azionisti pari a 128 milioni di dollari australiani e acquisirà una quota di minoranza in DAZN di circa il 3%. La transazione proposta valuta Foxtel a un, che rappresentadi Foxtel dell'anno fiscale 2024.L'accordo segue una revisione strategica e finanziaria di Foxtel come parte degli sforzi in corso di News Corp perdella società, si legge in una nota."Questo accordo è una vittoria per gli azionisti di News Corp, DAZN e gli appassionati di sport in Australia e in tutto il mondo - ha affermato il CEO di News Corp, Robert Thomson - Foxtel è stata trasformata in un vero leader digitale e di streaming in Australia e crediamo che DAZN sia il proprietario giusto per portare l'azienda al livello successivo con le sue capacità tecnologiche, la sua presenza globale e i suoi avvincenti diritti sportivi. Questa transazione, ovvero Dow Jones, Digital Real Estate e Book Publishing, beneficiando al contempo del rimborso dei prestiti dei nostri azionisti e di un profilo di credito migliorato".